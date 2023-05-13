В России за сутки выявили 3 027 случаев COVID-19
За последние сутки в России коронавирус выявили у 3 027 человек, госпитализированы 605 зараженных. Всего в стране зарегистрировано 22 895 380 случаев COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.
По данным на 13 мая, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 5 022 пациентов. Всего вылечившихся — 22 316 817 человек.
За сутки коронавирус унес жизни 27 россиян. Всего от инфекции скончались 398 685 человек.
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