Эксперт: за первую декаду мая в Казани выпала месячная норма осадков

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ведущий специалист центра «Фобос» Алина Котилевская рассказала, что в Казани за первую декаду мая выпала месячная норма осадков. Кроме того, она дала прогноз погоды по Приволжскому федеральному округу.

— Температурный режим практически по всему Поволжью будет ниже нормы. В северной половине европейской части России господствует антициклон. Продолжается заток воздуха с севера, его поступление будет продолжаться до конца недели. Из-за того, что антициклон занимает северное положение, циклон пройдет по югу, — цитирует ее ТАСС.

Она добавила, что в целом температура в регионах Приволжского федерального округа на этой неделе будет на 2—4 градуса ниже климатической нормы. По ее словам, на территорию округа продолжат поступать холодные потоки воздуха. Ожидается северный ветер, но слабый и умеренный.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в Татарстане вновь объявили штормовое предупреждение о заморозках. Они ожидаются ночью в четверг, 11 мая.

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Айрат Назипов