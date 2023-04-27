Ретейл и сфера развлечений может столкнуться с массовыми хакерскими атаками на майских праздниках

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ретейл и сфера развлечений может столкнуться с массовыми хакерскими атаками на этих майских праздниках. Об этом «Газете.ru» рассказал генеральный директор и основатель специализирующейся на информационной безопасности компании StormWall Рамиль Хантимиров.

— Поскольку атаки запускают хактивисты, в праздничные дни они делают акцент на ключевых отраслях, чтобы создать россиянам как можно больше проблем во время отдыха. В частности, на майских праздниках они могут атаковать ретейл, а также компании из финансовой сферы и сферы развлечений, — сказал он.

По словам Хантимирова, в последнее время Россия и в будние дни отражает множество атак, поэтому статистике сложно будет показать рывок на фоне и без того высоких показателей. Также он отметил, что сейчас хактивисты все больше уделяют внимание не количеству DDoS-атак, а их эффективности.

— Злоумышленники делают акцент не на количестве ботов, а на качестве проработки самой атаки. Атаки носят комплексный характер, поэтому наносят большой ущерб компаниям. Атаки идут на множество сервисов одной и той же организации одновременно: хакеры параллельно запускают атаки на сайт, сеть и инфраструктуру компании, — объяснил он.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По данным ФСБ, кибератаки против России разрабатываются при непосредственном участии объединенного командования Пентагона.

Уточняется, что разработка ведется «во взаимодействии с международными (Anonymous, Silence) и национальными (Ghost Clan — США, RedHack — Турция, GNG — Грузия, Squad 303 — Польша и другие) хакерскими группировками».

В ведомстве считают, что США пытаются скрыть причастность к кибератакам на Россию и делают вид, что автором таких нападений является украинская группировка IT Army of Ukraine.

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Максим Кокунин