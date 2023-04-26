За сутки в России выявили 6 012 случаев заболевания коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 6 012 случаев заболевания коронавирусом, госпитализированы 1 165 человек. Всего по стране выявили 22 826 827 зараженных, сообщает федеральный оперштаб.



По данным на 26 апреля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 7 582 человека, всего — 22 221 995 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 33 россиян, всего от инфекции скончались 398 175 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко