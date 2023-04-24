«Коммерсантъ»: Leroy Merlin решил продать логистические центры в России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Французский DIY-ретейлер Leroy Merlin может продать все складские площади в России, заключив договор аренды с новыми собственниками, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.



Площади в двух логопарках оценивают в 270 тыс. кв. м, их стоимость — в 11—12 млрд рублей. Претендентами на объекты называют компании Central Properties и «Венталл-Девелопмент».

Как сообщил изданию один из источников, сделка по продаже ретейлером складов пройдет в формате sale & leaseback, при котором бывший владелец объекта остается его арендатором. Найти другого арендатора сейчас практически невозможно, поэтому компания может продолжить использовать эту инфраструктуру. Также есть мнение, что новый собственник может получить дисконт в 15% при сделке sale & leaseback.

Продажа логопарков позволит Leroy Merlin получить средства на развитие своего бизнеса в РФ — именно на эти цели практически прекратилось финансирование со стороны головной структуры ретейлера, указали собеседники газеты.

Как прокомментировали информацию в Leroy Merlin «Интерфаксу», ретейлер не планирует продавать свои складские комплексы в России и изменять что-либо в деятельности компании.

В конце марта французская компания Leroy Merlin объявила о намерении передать управление всеми своими магазинами в России локальному менеджменту.

Работник компании в столице Татарстана рассказал нашему изданию, что решение собственника, компании ADEO, не скажется на ассортименте товаров. В том числе не возникнет сложностей с поставками товаров в магазины.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко