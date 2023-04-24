Чаще всего россияне покупают недвижимость в Турции

Чаще всего россияне покупают недвижимость в Турции. Об этом сообщает Daily Moscow со ссылкой на старшего партнера и совладельца компании Propriete Generale Group Ивана Яринковского.

По его словам, на недвижимость в Турции приходится около 30% от общего числа запросов. Он отметил, что за год возрос спрос на дружественные России страны — Турцию, ОАЭ и Грузию.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, вырос спрос и на жилье в Европе. Чаще всего россияне покупают недвижимость в Испании, Португалии, Греции, Франции и Италии.

В марте сообщалось, что в Татарстане в январе и феврале было зарегистрировано более 15 тысяч ипотек, что на 11% меньше, чем годом ранее. На жилые помещения оформлено более 7 тысяч ипотек, свыше 5 тысяч — на земельные участки.



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Елизавета Пуншева