Местным властям могут дать право вводить меры соцподдержки семьям воинов СВО

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень поручений по итогам ежегодного отчета правительства в Госдуме. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Так, к 17 мая Минфину, Минтруду, Минюсту и Минэкономразвития России поручено подготовить поправки о праве местного самоуправления на разработку мер социальной поддержки семей лиц, участвующих в специальной военной операции (СВО).



Также премьер-министр России до 1 сентября поручил Минтрансу повысить доступность социальных объектов в селах. Ведомство подготовит предложения по развитию маршрутов общественного транспорта. До 1 октября Минтранс России должен предложить льготы, субсидии и компенсации на развитие пригородного и междугороднего транспорта.

Фото: realnoevremya.ru

Михаил Мишустин также поручил подготовить предложения об увеличении числа бюджетных мест в вузах по инженерно-техническим и наиболее востребованным медицинским специальностям в срок до 1 октября. Ответственными назначены Минздрав, Минобрнауки и Минпросвещения.

Также ведомства должны разработать дополнительные меры, направленные «на безусловное выполнение заказчиками целевого обучения обязательств по трудоустройству выпускников медицинских вузов, а также на выполнение условий договоров самими целевиками».

Михаил Мишустин выступил с отчетом в Госдуме 23 марта. Он заявил, что по стране был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было. Несмотря на это, инфляция в России приближается к целевому уровню. Михаил Мишустин отдельно отметил, что с 1 января 2024 года показатель МРОТ проиндексируют на 18,5%.

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Илина Хакимова