За сутки в России выявили 7 116 случаев заболевания коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

За последние сутки в России выявили 7 116 случаев заболевания коронавирусом, госпитализированы 1 108 человек. Всего заболевших по стране выявили 22 796 845 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.



По данным на 21 апреля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 7 409 человек, всего выздоровевших — 22 189 176 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 33 россиян, всего от инфекции скончались 398 007 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

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Маргарита Головатенко