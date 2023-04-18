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«Нефтехимик» продлил контракт с защитником Михаилом Сидоровым

17:13, 18.04.2023
«Нефтехимик» продлил контракт с защитником Михаилом Сидоровым
Фото: ХК «Нефтехимик»

Нижнекамский «Нефтехимик» продлил контракт с защитником Михаилом Сидоровым на два года, сообщили в пресс-службе клуба.

Михаил выступал в хоккейной команде с сезона 2020/2021. За это время в 137 поединках регулярного чемпионата и Кубка Гагарина он набрал 35 (11+24) очков.

1 апреля «Нефтехимик» расторг контракт с защитником Кириллом Воробьевым. В «Нефтехимике» он провел 145 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ и Кубке Гагарина, набрав 21 (9+12) очко. В завершившемся сезоне стал рекордсменом Лиги по заблокированным броскам.

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Маргарита Головатенко
СпортХоккей Татарстан

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