«Нефтехимик» продлил контракт с защитником Михаилом Сидоровым

Фото: ХК «Нефтехимик»

Нижнекамский «Нефтехимик» продлил контракт с защитником Михаилом Сидоровым на два года, сообщили в пресс-службе клуба.



Михаил выступал в хоккейной команде с сезона 2020/2021. За это время в 137 поединках регулярного чемпионата и Кубка Гагарина он набрал 35 (11+24) очков.

1 апреля «Нефтехимик» расторг контракт с защитником Кириллом Воробьевым. В «Нефтехимике» он провел 145 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ и Кубке Гагарина, набрав 21 (9+12) очко. В завершившемся сезоне стал рекордсменом Лиги по заблокированным броскам.



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Маргарита Головатенко