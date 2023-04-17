В Татарстане за сутки выявили 47 случаев заражения COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 47 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализировали 5 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



Всего на 17 апреля в Татарстане зарегистрирован 204 781 случай COVID-19. Выздоровели за весь период 202 086 человек. За сутки от COVID-19 вылечились 36 жителей республики.

Умерли за весь период 2 010 человек, за последние сутки летальных случаев не зарегистрировано.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Айрат Назипов