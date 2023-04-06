Россия передаст Вьетнаму новую мобильную лабораторию на базе КАМАЗа в 2024 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2024 году Россия передаст Вьетнаму новую мобильную лабораторию на базе КАМАЗа, сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в ходе пленарной сессии Российско-Вьетнамской межправкомиссии.



По его словам, Россия готова оказать стране содействие в развитии инфраструктуры Тропцентра, включая формирование нового структурного подразделения по особо опасным инфекционным болезням и лаборатории высокого уровня биобезопасности.

Россия передала Вьетнаму первую мобильную лабораторию в 2018 году. С ее помощью можно оперативно мониторить природные очаги инфекционных болезней с использованием передовых методик.

Советско-вьетнамский Тропический научно-исследовательский и испытательный центр учредили в 1987 году: Советский Союз и Социалистическая Республика Вьетнам (СРВ) подписали межправительственное соглашение о его строительстве на территории Вьетнама. Он начал работу ровно через год после подписания этого документа — 7 марта 1988 года.

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Маргарита Головатенко