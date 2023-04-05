На программу научно-технологического развития Татарстана выделят 7,6 миллиарда рублей — это много или мало?

Кабмин Татарстана утвердил государственную программу научно-технологического развития региона, рассчитанную на 2023—2030 годы. Объем ее финансирования составит 7,646 миллиарда рублей.

На этот год власти Татарстана предусмотрели 2,76 миллиарда рублей, на следующий — чуть более 3 миллиардов. В 2025 году на реализацию программы выделят 1,85 миллиарда рублей. На последующие годы финансирование не запланировано.

Из 7,6 миллиарда рублей большая часть — 7,01 миллиарда — выделит Татарстан. Остальные 635,6 миллиона рублей республика намерена привлечь из федерального бюджета.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Реализовывать программу научно-технологического развития Татарстана будут в пять этапов. Ее итогом должно стать увеличение удельного веса населения с высшим образованием в 1,17 раза, рост количества студентов в расчете на 10 тысяч населения в 1,6 раза и так далее. Стратегическая цель программы — формирование мощной, саморазвивающейся мультикультурной международной научно-образовательной экосистемы для инновационного развития Татарстана в приоритетных сферах развития России.

7,6 миллиарда рублей — это:

$96,36 миллиона , или €88,2 миллиона , или ¥663,3 миллиона по курсу ЦБ на сегодня;

, или , или по курсу ЦБ на сегодня; годовая зарплата: 12 234 татарстанцев (в 2022 году она составила в среднем 52 088 рублей в месяц), или 9 215 татарстанцев, занятых профессиональной научной и технической деятельностью (69 148 рублей в месяц), или 7 446 жителей республики, занимающихся научными исследованиями и разработками (85 576 рублей в месяц);

(в 2022 году она составила в среднем 52 088 рублей в месяц), или (69 148 рублей в месяц), или (85 576 рублей в месяц); больше трети — 38,2% — от годовых затрат на научную деятельность в Татарстане — в 2022 году они впервые превысили 20 млрд рублей;

— в 2022 году они впервые превысили 20 млрд рублей; меньше суммы средств, выделенных на программу научно-технологического развития Нижегородской области до 2030 года — на 286,5 миллиона (7,9 млрд рублей);

(7,9 млрд рублей); больше объема финансирования программы: развития науки и технологий в Башкирии на 2018—2023 годы — в 1,7 раза (4,48 млрд рублей); стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности в Новосибирской области в 1,6 раза (4,8 млрд рублей), научно-технологического развития Якутии на 2020—2024 годы — в 7,6 раза (1,01 млрд рублей);

(4,48 млрд рублей); (4,8 млрд рублей), (1,01 млрд рублей); меньше созданного в Татарстане объема инновационных товаров, работ и услуг: за 2017 год — в 57 раз (435,6 млрд рублей), за 2018 год — в 76,7 раза (586,7 млрд рублей), за 2019 год — в 76,2 раза (582,7 млрд рублей), за 2020 год — в 69 раз (528,8 млрд рублей), за 2021 год — в 103 раза (789,1 млрд рублей);

(435,6 млрд рублей), (586,7 млрд рублей), (582,7 млрд рублей), (528,8 млрд рублей), (789,1 млрд рублей); 764 государственные премии России в области науки и технологий (10 млн рублей), или 1 529 премий президента страны в области науки и инноваций для молодых ученых (5 млн рублей), или 3 823 премии правительства России в области науки и техники (2 млн рублей);

(10 млн рублей), или (5 млн рублей), или (2 млн рублей); меньше финансирования госпрограммы научно-технологического развития России: в 2022 году — в 137 раз (1,05 трлн рублей), в 2023 году — в 157 раз (около 1,2 трлн рублей), в 2024 году — в 148 раз (1,132 трлн рублей);

(1,05 трлн рублей), (около 1,2 трлн рублей), (1,132 трлн рублей); от прогнозируемых расходов бюджета Татарстана: в 2023 году — 2% (371 млрд рублей), в 2024 и 2025 годах — по 1,9% (394,6 и 394,35 млрд рублей соответственно).

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Татьяна Демина