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С начала пандемии от COVID-19 излечились больше 200 тысяч татарстанцев

11:05, 27.03.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
С начала пандемии от COVID-19 излечились больше 200 тысяч татарстанцев
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане за последние сутки зарегистрированы 152 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы 11 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 27 марта в Татарстане зарегистрированы 203 072 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 200 080 человек, а за минувшие сутки — 161.

Умерли за весь период 2 010 человек. За последние сутки летальных случаев не зафиксировано.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

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Айрат Назипов
ОбществоМедицина Татарстан

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