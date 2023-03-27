Французские хакеры дважды взломали системы Tesla, получив за это $350 тысяч и электрокар

Французской команде хакеров Synacktiv удалось дважды преодолеть защиту систем Tesla Model 3 на конференции по кибербезопасности Pwn2Own. Подключившись к бортовому компьютеру через Bluetooth, им удалось получить полный доступ к операционной системе.

В качестве награды они получили $350 тысяч и Tesla Model 3.

«Приз» хакерам вручили за то, что таким образом они помогли компании Илона Маска обнаружить уязвимости в системе и сделать в будущем электромобиль еще более защищенным от угона.

В первый день исследователи из Synacktiv успешно осуществили атаку TOCTOU (Time-of-check to time-of-use) на Tesla Gateway. На следующий день хакерам удалось проникнуть в информационно-развлекательную систему Tesla, сообщила платформа «Смотрим».



В ноябре прошлого года сообщалось, что в Китае из-за проблем с программным обеспечением и ремнями безопасности Tesla Inc отозвали около 80 тыс. электромобилей. Порядка 67,7 тыс. автомобилей Model S и Model X отозвали в связи с проблемами в ПО, которые могут привести к некорректной работе аккумулятора. Tesla отозвала также 2,74 тыс. импортированных машин Model 3.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова