В Татарстане за сутки выявили 172 новых случая заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 172 новых случая заражения коронавирусом. Госпитализированы 24 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



Всего на 24 марта в Татарстане зарегистрировано 202 597 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 199 572 человека, в том числе 222 за сутки.

Умерли за весь период 2 010 человек. За последние сутки летальных случаев не зафиксировано.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко