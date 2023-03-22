С начала века на Земле намыли 2,5 тысячи квадратных километров суши — это много или мало?

Ученые Саутгемптонского университета в Великобритании, проанализировав земельные изменения в 135 крупных городах, подсчитали, что с 2000 года на планете намыли 2,5 тысячи квадратных километров суши. Об этом пишет The Guardian.

В работе ученые использовали спутниковые снимки. Как показало их исследование, лидерами по намывам земли за последние два десятилетия стали Китай, Индонезия и Объединенные Арабские Эмираты.

По большей части появление новых участков суши связано с расширением портов. Повлияли также индустриализация и необходимость расширения городских пространств.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

2,5 тысячи квадратных километров — это:

0,0017% от площади суши планеты — она занимает 149,9 млн кв. км;

— она занимает 149,9 млн кв. км; площадь, которую занимают Москва (2 511 кв. км), Люксембург (2 586 кв. км);

(2 511 кв. км), (2 586 кв. км); в 33 раза меньше самого большого города мира — это Чунцин в Китае площадью 82,4 тысячи кв. км;

— это Чунцин в Китае площадью 82,4 тысячи кв. км; 83,3 тысячи самых маленьких городов Земли , таких как Хум в Хорватии, занимающий всего 0,3 кв. м;

, таких как Хум в Хорватии, занимающий всего 0,3 кв. м; 47,8 миллиона квартир (средняя площадь 52,3 кв. метра), или 17,2 миллиона частных домов (в среднем 145 «квадратов»), или 6,5 миллиона вилл (в среднем 385 кв. метров);

(средняя площадь 52,3 кв. метра), или (в среднем 145 «квадратов»), или (в среднем 385 кв. метров); 337 381 футбольное поле (7 140 кв. метров по стандарту ФИФА), или 1,38 млн хоккейных площадок (1,8 тысячи кв. метров по европейским меркам), или 5,95 миллиона баскетбольных площадок (420 кв. метров по требованиям ФИБА), или 15,4 миллиона волейбольных площадок (162 кв. метра);

(7 140 кв. метров по стандарту ФИФА), или (1,8 тысячи кв. метров по европейским меркам), или (420 кв. метров по требованиям ФИБА), или (162 кв. метра); 12,1 миллиона самых больших картин в мире (картина «Рай» написана на холсте площадью 205,66 кв. м) или 32,4 триллиона самых маленьких картин на Земле (копия «Моны Лизы», написанная Эндрю Николласом на холсте 7х11 мм);

(картина «Рай» написана на холсте площадью 205,66 кв. м) или (копия «Моны Лизы», написанная Эндрю Николласом на холсте 7х11 мм); площадь, которую можно покрыть: 801,6 миллиона листов формата А5 , или 400,8 миллиона листов формата А4 , или 200,4 миллиона листов А3 , или 100,2 миллиона листов формата А2 , или 50 миллионов листов формата А1;

, или , или , или , или площадь, на которой могут поместиться до 1,25 миллиарда человек — при двух человеках на один квадратный метр.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина