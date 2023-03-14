В России зафиксировали 9 526 новых случаев заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За сутки в России COVID-19 выявили у 9 526 человек. Всего в стране на 14 марта зарегистрировано 22 442 887 случаев заражения коронавирусом.

Госпитализировали еще 1 840 заболевших. Это на 197,3% больше по сравнению с данными за 13 марта, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.

В связи с выздоровлением за сутки выписали 12 406 пациентов. Всего от коронавируса с начала пандемии вылечились 21 792 012 россиян.

Фото: стопкоронавирус.рф

Умерли от СOVID-19 за сутки 44 жителя России. Всего в стране от коронавируса скончались 396 664 человека.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 14 марта.



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Татьяна Демина