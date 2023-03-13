В России за сутки выявили 10 268 случаев заражения COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России коронавирус выявили у 10 268 человек, госпитализированы 619 зараженных. Всего в стране зарегистрирован 22 433 361 случай COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.



По данным на 13 марта, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 9 476 пациентов. Всего вылечившихся — 21 779 606 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 34 россиян. С начала пандемии от инфекции скончались 396 620 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Айрат Назипов