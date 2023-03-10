За сутки в России выявили 10 311 случаев COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России коронавирус выявили у 10 311 человек, госпитализированы 1 643 зараженных. Всего в стране зарегистрированы 22 398 867 случаев COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.



По данным на 10 марта, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 14 663 пациента. Всего вылечившихся — 21 744 431 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 44 россиян. Всего от инфекции скончались 396 507 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

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Маргарита Головатенко