В Татарстане за сутки подтвердились 182 новых случая заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 182 новых случая заражения коронавирусом. Госпитализированы 26 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



Всего на 10 марта в Татарстане зарегистрировано 199 993 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 196 440 человек, в том числе 279 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 010 человек. За последние сутки летальных случаев не зафиксировано.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

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Маргарита Головатенко