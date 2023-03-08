В России за сутки зафиксировали 12 320 случаев заболевания коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России зарегистрировали 12 320 случаев заболевания коронавирусом, госпитализировали 1 636 человек. Всего заболевших по стране выявили 22 366 060 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.



По данным на 8 марта, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 16 437 человек, всего выздоровевших — 21 717 232 человека.

За сутки коронавирус унес жизни 44 россиян, всего от инфекции скончались 396 423 человека.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Айрат Назипов