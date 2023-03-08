За сутки в Татарстане выявили 167 случаев заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 167 случаев заражения коронавирусом. В больницы за этот период попали 33 человека. С начала пандемии в республике подтвердилось 199 635 случаев COVID-19.

По данным федерального оперштаба, за сутки в Татарстане выздоровели 283 человека. Общее число выздоровевших в республике достигло 195 864 жителей республики.

Умерли за весь период 2 010 заболевших. За сутки летальных случаев не зарегистрировали.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Айрат Назипов