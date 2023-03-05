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За сутки в России зафиксировали 13 559 случаев заболевания коронавирусом

11:11, 05.03.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в России зафиксировали 13 559 случаев заболевания коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России зарегистрировали 13 559 случаев заболевания коронавирусом, госпитализированы 840 человек. Всего заболевших по стране выявили 22 342 128 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 5 марта, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 8 936 человек, всего выздоровевших — 21 677 256 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 43 россиян. Всего от инфекции скончались 396 298 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Айрат Назипов
ОбществоМедицина

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