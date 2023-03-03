За сутки в Татарстане зарегистрировали 153 случая заражения COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За минувшие сутки в Татарстане коронавирус подтвердился у 153 человек. Всего с начала пандемии в республике зарегистрировали 198 790 случаев заражения COVID-19.



В больницы за сутки попали 44 татарстанца. Вылечились от коронавируса с начала пандемии 195 088 жителей республики, за последние сутки — 98.

Новых случаев смерти от COVID-19 в Татарстане за сутки не зарегистрировали. Всего от коронавируса умерли 2 010 жителей республики, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

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Татьяна Демина