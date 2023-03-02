За сутки в России зафиксировали 14 096 случаев заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России за последние сутки коронавирус выявили у 14 096 человек. Всего в стране на 2 марта зарегистрировано 22 300 004 случая заражения COVID-19.

Госпитализировали еще 1 766 заболевших. Это на 9,4% меньше по сравнению с 1 марта, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.

В связи с выздоровлением за сутки выписали 13 937 пациентов. Всего от коронавируса с начала пандемии вылечились 21 645 346 россиян.

Фото: стопкоронавирус.рф

Умерли от СOVID-19 за сутки 39 жителей России. Всего в стране от коронавируса скончались 396 176 человек.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 2 марта.



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Татьяна Демина