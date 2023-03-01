В России выявили 13 438 новых случаев заражения COVID-19
За последние сутки коронавирус выявили у 13 438 жителей России. Всего в стране на 1 марта зарегистрировано 22 285 908 случаев заражения COVID-19.
Госпитализировали еще 1 950 заболевших. Это на 5% меньше по сравнению с 28 февраля, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.
В связи с выздоровлением за сутки выписали 16 557 пациентов. Всего от коронавируса с начала пандемии вылечились 21 631 409 россиян.
Умерли от СOVID-19 за сутки 37 жителей России. Всего в стране от коронавируса скончались 396 137 человек.
Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 1 марта.
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