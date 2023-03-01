Новости общества

12:56 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

За сутки в Татарстане зафиксировали 133 случая коронавируса

11:22, 01.03.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в Татарстане зафиксировали 133 случая коронавируса
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в Татарстане COVID-19 подтвердился у 133 человек. Всего на 1 марта в республике зарегистрировали 198 495 случаев заражения коронавирусом

Госпитализировали за сутки 43 заболевших коронавирусом. Вылечился от него с начала пандемии 194 741 татарстанец, за последние сутки — 167.

Новых случаев смерти от COVID-19 в Татарстане за сутки не зарегистрировали. Всего от коронавируса умерли 2 010 жителей республики, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 1 марта.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Live pic Видеотрансляция Online-конференция с начальником ГБУ «Управление рационального использования ТЭР» Робертом Гилязиевым
Официальные партнеры