За сутки в Татарстане зафиксировали 133 случая коронавируса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в Татарстане COVID-19 подтвердился у 133 человек. Всего на 1 марта в республике зарегистрировали 198 495 случаев заражения коронавирусом



Госпитализировали за сутки 43 заболевших коронавирусом. Вылечился от него с начала пандемии 194 741 татарстанец, за последние сутки — 167.

Новых случаев смерти от COVID-19 в Татарстане за сутки не зарегистрировали. Всего от коронавируса умерли 2 010 жителей республики, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 1 марта.



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Татьяна Демина