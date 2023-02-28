В России зафиксировали 9 753 новых случая коронавируса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России за последние сутки коронавирус подтвердился у 9 753 человек. Всего в стране на 28 февраля зарегистрировано 22 272 470 случаев заражения COVID-19.

За сутки госпитализировали 2 053 заболевших. Это на 161,2% больше по сравнению с 27 февраля, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

В связи с выздоровлением выписали 14 365 пациентов. Всего от коронавируса с начала пандемии вылечились 21 614 852 жителя России.

Фото: стопкоронавирус.рф

Умерли от СOVID-19 за сутки 35 россиян. Всего в стране от коронавируса скончались 396 100 человек.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 28 февраля.



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Татьяна Демина