За сутки в Татарстане выявили 136 случаев заражения COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане за минувшие сутки коронавирус выявили у 136 человек. Всего на 28 февраля в республике зарегистрировали 198 362 случая COVID-19, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

За сутки госпитализировали 54 заболевших коронавирусом татарстанца. Вылечились от него с начала пандемии 194 574 жителя республики, за последние сутки — 184.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Новых случаев смерти от COVID-19 в Татарстане за сутки не зарегистрировали. Всего от коронавируса умерли 2 010 жителей республики.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 28 февраля.



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Татьяна Демина