В России за сутки выявили 13 954 случая заражения COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России коронавирус выявили у 13 954 человек, госпитализированы 1 800 зараженных. Всего в стране зарегистрировано 22 203 942 случая COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.



По данным на 22 февраля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 15 408 пациентов. Всего вылечившихся — 21 542 609 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 34 россиян. Всего от инфекции скончался 395 901 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко