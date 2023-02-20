В Челнах повысили тарифы на погребение

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Набережночелнинский исполком утвердил новые тарифы на услуги по погребению. Сейчас стоимость услуг по гарантированному перечню составит 7 793 рубля, тогда как ранее оценивалась в 6 964 рубля.



При наличии близких родственников предоставление, доставка гроба и других необходимых для погребения предметов будет стоить 1,8 тыс. рублей, во столько же обойдется перевозка тела умершего на кладбище. Погребение (рытье могил и захоронение) — 4,1 тыс. рублей. Оформление документов — бесплатно.

Если у умершего нет близких родственников и законных представителей, в перечень входит услуга облачения тела — 300 рублей, доставка гроба в этом случае обойдется в 1,5 тыс. рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В январе антимонопольная служба Татарстана прекратила дело в отношении челнинского исполкома, которое возбудили из-за организации работы кладбища. Изначально УФАС утверждало, что власти на незаконных основаниях передали содержание кладбища в руки специализированной службы — МАУ «Дирекция городского хозяйства», учрежденное исполкомом. После возбуждения уголовного дела исполком предоставил комиссии УФАС документ о внесении изменений в постановление «Об организации похоронного дела». Спорные пункты отредактировали или признали утратившими силу.

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Маргарита Головатенко