В России за сутки COVID-19 выявили у 14 233 человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России за последние сутки коронавирус подтвердился у 14 233 человек. Всего в стране на 19 февраля зарегистрировано 22 166 635 случаев заражения COVID-19.

Как следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции, за сутки госпитализировали 799 заболевших россиян. В связи с выздоровлением выписали 9 316 пациентов. Всего от коронавируса с начала пандемии вылечились 21 504 809 жителей России.

Умерли от COVID-19 за сутки 36 россиян. Всего в стране от коронавируса скончались 395 799 человек.



Фото: стопкоронавирус.рф

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 19 февраля.

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Айрат Назипов