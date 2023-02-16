В России выявили 14 740 новых случаев заражения коронавирусом
В России за последние сутки коронавирус подтвердился у 14 740 человек. Всего в стране на 16 февраля зарегистрировано 22 121 725 случаев заражения COVID-19.
За сутки госпитализировали 1 516 заболевших россиян. Это на 2,1% меньше по сравнению с 15 февраля, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.
В связи с выздоровлением выписали 11 140 пациентов. Всего от коронавируса с начала пандемии вылечились 21 472 809 жителей России.
Умерли от СOVID-19 за сутки 37 россиян. Всего в стране от коронавируса скончались 395 689 человек.
Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 16 февраля.
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