В Татарстане за сутки выявили 101 случай заражения COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За минувшие сутки в Татарстане коронавирус подтвердился у 101 человека. В общей сложности на 15 февраля в республике зафиксировали 196 525 случаев заражения COVID-19.

За сутки госпитализировали 54 заболевших коронавирусом жителей Татарстана. Вылечились от него с начала пандемии 192 614 человек, за последние сутки — 78.

Новых случаев смерти от COVID-19 в Татарстане за сутки не зарегистрировали. Всего от коронавируса умерли 2 010 жителей республики, следует из подсчетов федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 15 февраля.



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Татьяна Демина