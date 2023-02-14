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В России зафиксировали за сутки 9 826 случаев коронавируса

11:10, 14.02.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России зафиксировали за сутки 9 826 случаев коронавируса
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России за последние сутки коронавирус подтвердился у 9 826 человек. Всего в стране на 14 февраля зарегистрировано 22 093 549 случая заражения COVID-19.

За сутки госпитализировали 1 662 заболевших россиян, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

В связи с выздоровлением выписали 10 420 пациентов. Всего от коронавируса с начала пандемии вылечились 21 449 598 жителей России.

Фото: стопкоронавирус.рф

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 14 февраля.

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Айрат Назипов
ОбществоМедицина

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