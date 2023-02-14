В России зафиксировали за сутки 9 826 случаев коронавируса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России за последние сутки коронавирус подтвердился у 9 826 человек. Всего в стране на 14 февраля зарегистрировано 22 093 549 случая заражения COVID-19.

За сутки госпитализировали 1 662 заболевших россиян, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

В связи с выздоровлением выписали 10 420 пациентов. Всего от коронавируса с начала пандемии вылечились 21 449 598 жителей России.

Фото: стопкоронавирус.рф

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 14 февраля.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов