В Татарстане за сутки зарегистрировано 94 новых случая заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 94 новых случая заражения коронавирусом, госпитализированы 54 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 11 февраля в Татарстане зарегистрирован 196 121 случай COVID-19. Выздоровело за весь период 192 473 человека, в том числе семь за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 010 человек, за последние сутки летальных случаев не зарегистрировано.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко