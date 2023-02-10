За сутки в России зафиксировали 12 392 случая коронавируса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России за последние сутки коронавирус подтвердился у 12 392 человек. Всего в стране на 10 февраля зарегистрировано 22 047 525 случаев заражения COVID-19.

За сутки госпитализировали 1 358 заболевших россиян. Это на 2,2% меньше по сравнению с 9 февраля, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

В связи с выздоровлением выписали 7 503 пациентов. Всего от коронавируса с начала пандемии вылечился 21 417 631 житель России.

Фото: стопкоронавирус.рф

Умерли от СOVID-19 за сутки 37 россиян. Всего в стране от коронавируса скончались 395 484 человека.



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Татьяна Демина