Число выявленных случаев COVID-19 в Татарстане превысило 196 тысяч

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 подтвердился у 89 человек. Всего на 10 февраля в республике зафиксировали 196 027 случаев заражения коронавирусом.

За сутки госпитализировали 47 заболевших COVID-19 жителей Татарстана. Вылечились от коронавируса с начала пандемии 192 466 человек, за последние сутки — 12.

Новых случаев смерти от COVID-19 в Татарстане за сутки не зарегистрировали. Всего от коронавируса умерли 2 010 жителей республики, следует из подсчетов федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 10 февраля.

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Татьяна Демина