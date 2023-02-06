В России зафиксировали 8 084 случая заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России за последние сутки коронавирус подтвердился у 8 084 человек. Всего в стране на 6 февраля зарегистрировано 22 004 828 случаев заражения COVID-19.

За сутки госпитализировали 450 заболевших россиян. В связи с выздоровлением выписали 5 010 пациентов. Всего от коронавируса с начала пандемии вылечились 21 384 884 жителя России.

Умерли от СOVID-19 за сутки 40 россиян. Всего в стране от коронавируса скончались 395 319 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 6 февраля.



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Айрат Назипов