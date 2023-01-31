За сутки в России выявили 5 792 случая заболевания коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 5 792 случая заболевания коронавирусом, госпитализированы 1 337 человек. Всего заболевших по стране выявили 21 950 192 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом



По данным на 31 января, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 6 102 человека, всего выздоровевших — 21 349 279 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 45 россиян, всего от инфекции скончались 395 067 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко