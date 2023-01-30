За сутки в России выявили 5 979 случаев заражения COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

За последние сутки в России коронавирус выявили у 5 979 человек, госпитализированы 380 зараженных. Всего в стране зарегистрировано 21 944 400 случаев COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.



По данным на 30 января, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 3 861 пациента. Всего вылечившихся — 21 343 177 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 38 россиян. Всего от инфекции скончались 395 022 человека.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

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Маргарита Головатенко