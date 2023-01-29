За сутки в России выявили 6 941 случай заболевания коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 6 941 случай заболевания коронавирусом, госпитализированы 495 человек. Всего заболевших по стране выявили 21 938 421 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом



По данным на 29 января, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 3 612 человек, всего выздоровевших — 21 339 316 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 40 россиян, всего от инфекции скончались 394 984 человека.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко