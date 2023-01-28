За сутки в России коронавирус подтвердился у 7 219 человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России коронавирус выявили у 7 219 человек, госпитализированы 989 зараженных. Всего в стране зарегистрировано 21 931 480 случаев COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.

По данным на 28 января, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписан 4 384 пациент. Выздоровели за весь период — до 21 335 704 россиян.



Фото: стопкоронавирус.рф

Умерло от COVID-19 за сутки 42 жителя России. Всего в стране от коронавируса скончались 394 944 человека.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 28 января.



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Илина Хакимова