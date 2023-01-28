ФРГ, США и Франция предупредили своих граждан о возможных терактах в Турции

Дипломатические представительства США, Франции и ФРГ предупредили своих граждан, находящихся в Турции, о возможных терактах на турецкой территории после серии акций в Европе по осквернению Корана.



— По оценкам представителей спецслужб, в Турции вслед за инцидентом с сожжением Корана у ее посольства в Швеции растет угроза террористических акций, — приводит ТАСС текст сообщения посольства Германии.

Аналогичные предупреждения распространили посольства США и Франции. Граждан перечисленных стран, находящихся в Турции, призвали соблюдать осторожность, проявлять бдительность при посещении публичных мест, избегать скопления людей, а также мест, где совершаются богослужения.

Впервые скандальная акция с сожжением Корана прошла в прошедшие выходные перед турецким посольством в Стокгольме. Эти действия уже осудили глава Чечни Рамзан Кадыров, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и группа стратегического видения «Россия — Исламский мир», председателем которой является президент Татарстана Рустам Минниханов.

Вчера лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Швеции Расмус Палудан, который сжег Коран в своей стране, повторил свой поступок. На этот раз он сжег священную книгу в Дании. Скандальная акция прошла в Копенгагене. Для акции мужчине выделили отдельное место, где его охраняли полицейские. Сначала он демонстрировал Коран окружающим, а затем поджег его на глазах у многочисленных очевидцев.



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Илина Хакимова