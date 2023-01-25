В Казани пробки достигли 8 баллов

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Вечером в среду, 25 января, на дорогах Казани образовались пробки. Ближе к 18.00 они достигли 8 баллов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Движение затруднено в центре Казани, в частности на улицах Пушкина, Марселя Салимжанова, Татарстан, Лево-Булачной, Бурхана Шахиди, Габдуллы Тукая, Тихомирнова, Бутлерова, Карла Маркса и других.

Также заторы ожидают водителей и в других районах города. Проблемы наблюдаются на проспектах Ибрагимова, Победы и Мамадышском тракте, а также на улицах Фрунзе, Васильченко, Декабристов, Копылова, Максимова, Челюскина, Амирхана, Ершова, Родины, Даурской, Зорге, Закиева, Сахарова.

Фото: скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

Накануне в Казани в это же время наблюдались 8-балльные пробки. В городе зафиксировали несколько аварий.

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Айрат Назипов