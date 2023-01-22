ФК «Нефтехимик» разгромно проиграл клубу Курбана Бердыева в контрольном матче
Нижнекамский «Нефтехимик» уступил ФК «Сочи» в контрольном матче. Встреча завершилась победой подопечных Курбана Бердыева со счетом 3:0.
Первый мяч забил Тимофей Шипунов. Затем дубль оформил Лука Джорджевич.
Отметим, что на первый сбор нижнекамская команда отправилась в Сочи. С собой клуб взял 25 игроков. Двое из них находятся на просмотре.
В конце ноября в матче 20-го тура первенства Первой лиги «Нефтехимик» уступил казанскому «Рубину» со счетом 0:2. В матче отличились Алан Дзагоев и Константин Нижегородов.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым