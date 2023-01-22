ФК «Нефтехимик» разгромно проиграл клубу Курбана Бердыева в контрольном матче

Фото: пресс-служба ФК «Нефтехимик»

Нижнекамский «Нефтехимик» уступил ФК «Сочи» в контрольном матче. Встреча завершилась победой подопечных Курбана Бердыева со счетом 3:0.

Первый мяч забил Тимофей Шипунов. Затем дубль оформил Лука Джорджевич.

пресс-служба ФК «Сочи»

Отметим, что на первый сбор нижнекамская команда отправилась в Сочи. С собой клуб взял 25 игроков. Двое из них находятся на просмотре.

В конце ноября в матче 20-го тура первенства Первой лиги «Нефтехимик» уступил казанскому «Рубину» со счетом 0:2. В матче отличились Алан Дзагоев и Константин Нижегородов.

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Айрат Назипов