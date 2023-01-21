В Татарстане выявили 65 новых случаев заражения COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 65 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы 29 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 21 января в Татарстане зарегистрирован 194 551 случай COVID-19. Выздоровело за весь период 191 904 человека, в том числе 23 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 010 человек. За последние сутки летальных случаев не зафиксировано.

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Максим Кокунин