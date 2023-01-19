В Казани растет спрос на квартиры с чистовой отделкой

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Казани растет спрос и предложение на квартиры с чистовой отделкой. Об этом «РБК Татарстан» сообщили местные застройщики.

В 2023 году 50% всех планируемых к вводу домов будут сданы с чистовой отделкой, отметила заместитель директора по маркетингу и продажам ООО «#Суварснами» Эльвира Галяутдинова. По ее словам, преимуществом отремонтированных квартир является комфорт:

— Для будущего заселения потребуются минимальные усилия: достаточно привезти необходимые мебель и вещи — и можно жить. Этим и обусловлена актуальность квартир с чистовой отделкой, — объяснила она.

По словам исполнительного директора «Ак Барс Дома» Айгуль Латыповой, квартиры с чистовой отделкой изначально вводили поэтапно. Сейчас спрос на них вырос. По ее прогнозам, в скором времени также станут популярны квартиры не только с готовым ремонтом, но и с меблировкой.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Напомним, в Казани в четвертом квартале прошлого года спрос на новостройки увеличился на 18%. При этом цены снизились на 2%. По данным аналитиков, за последние три месяца 2022 года спрос на покупку квартир в российских новостройках вырос на 5%: посетители платформы стали на 17% чаще интересоваться объектами со свободной планировкой, на 7% — студиями, на 6% — «однушками».

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Елизавета Пуншева