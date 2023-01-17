Доля омикрон-штамма среди выявленных за неделю случаев коронавируса в России составила 100%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Доля омикрон-штамма среди выявленных в России случаев коронавируса за неделю составила 100%, сообщили в Роспотребнадзоре.



По итогам второй недели 2023 года в стране зарегистрировали чуть более 31 тысячи случаев заболевания. За неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 40%.

Заболеваемость коронавирусом за неделю выросла в 75 субъектах России, в 16 регионах превышены средние показатели по стране.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России фиксируются случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19. Чаще всего они встречаются у лиц с ослабленным иммунитетом, заявляла заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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Маргарита Головатенко