В Татарстане за сутки коронавирусом заразились 69 человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 69 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы девять человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



Всего на 16 января в Татарстане зарегистрировано 194 217 случаев COVID-19. Выздоровел за весь период 191 641 человек, в том числе 49 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 009 человек. За последние сутки летальных случаев не зафиксировано.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Маргарита Головатенко